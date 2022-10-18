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690 руб.
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1 490 руб.
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990 руб.
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590
99 руб.
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590
189 руб.
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590 руб.
image
690 руб.
image
590
189 руб.
image
690 руб.
image
690 руб.
image
1 490 руб.
image
990 руб.
image
590
99 руб.
image
590
189 руб.
image
590 руб.
image
690 руб.
image
590
189 руб.
image
690 руб.
image
690 руб.
image
1 490 руб.
image
990 руб.
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590
99 руб.
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590
189 руб.
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590 руб.
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690 руб.
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Надёжный хостинг — стабильность онлайн-бизнеса

Первое место в рейтинге Хостинг Пульс. Распределенная отказоустойчивая инфраструктура с защитой от DDoS-атак. Серверы с SSD-дисками, последние версии ПО, собственная панель управления. Тестовый период 30 дней. Домен в подарок.

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CMS-хостинг

WordPress, Joomla, 1С-Битрикс, Drupal, OpenCart, MODX.

Виртуальный сервер VDS/VPS

Мощное оборудование. Серверные SSD-диски. Аппаратная виртуализация Hyper V и KVM

Гибридные серверы

Мощность физического сервера в сочетании с гибкостью управления VDS

Аренда сервера

Физический сервер в дата-центре уровня Tier-3 стандарта TIA-942. Самый надёжный способ хранения данных

Домены на все случаи жизни

clubtoptechonlineshopgroup

О нас

  • RU-CENTER
    крупнейший российский регистратор доменов для бизнеса
  • 7.6 МИЛЛИОНА
    зарегистрировано доменов
  • 20 ЛЕТ
    безопасности сайтов для бизнеса
  • 500 МЛН РУБ.
    ответственность застрахована
  • 24X7
    круглосуточная техподдержка

Нас выбирают

За годы сотрудничества АО «РСИЦ» показало себя в качестве надежного поставщика услуг. Стоит отметить работу команды профессионалов, индивидуальный подход к клиенту, своевременно и качественно оказанную поддержку.
С RU-CENTER работаем давно. За все годы сотрудничества хочется отметить качественную работу клиентского сервиса и технической поддержки. RU-CENTER предоставляет надёжные сервисы, что особенно важно для Сбербанка — крупнейшего банка в России, Центральной и Восточной Европе, одного из ведущих международных финансовых институтов.
Юрий Герцен - менеджер, ПАО Сбербанк
Много лет мы сотрудничаем с RU-CENTER — командой настоящих профессионалов с «горящими глазами». Ежегодно мы запускаем новые совместные проекты, каждый из которых уникален и надолго остается в памяти. Уверены, все это было бы невозможно без креатива, трудолюбия, драйва, который исходит от членов команды RU-CENTER.
На протяжении 10 лет RU-CENTER поддерживает многочисленные домены РБК — лидирующего медиа для экономически активных людей. Мы высоко ценим качество поддержки, надежность сервисов и используем технические возможности RU-CENTER как в сфере доменов и их защиты, так и для проверки пилотов идей на хостинге.
Наш более чем 15-летний опыт партнерства с компанией RU-CENTER подтверждает высокий уровень предоставляемых сервисов. Благодаря развитию платформы и функционала личного кабинета наша компания получила возможность удобно и оперативно управлять всеми техническими процессами. Дальнейшее расширение спектра оказываемых RU-CENTER услуг является важным фундаментом развития нашего сотрудничества.
ТАСС – ведущее государственное информационное агентство России, и мы уделяем особое внимание стабильности и надежности наших подрядчиков. Много лет мы доверяем поддержку своих многочисленных доменов RU-CENTER, и за все это время у нас не было повода усомниться в верности сделанного выбора.
Захожу на ресурс только по уведомлениям в почте, всё вовремя и аккуратно. Спасибо за надежность и экономию времени!
Руководитель отдела ИТ Дирекция общественных связей и интернет-вещания Виталий Дудка
Сотрудничаем с RU-CENTER С 2009 года. Удобный пользовательский интерфейс, квалифицированная и оперативная техподдержка в любое время.
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26 января 2023
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19 января 2023
Изменения в регламентирующих документах
23 декабря 2022
Изменение графика работы
22 декабря 2022
Изменения в регламентирующих документах
30 ноября 2022
Изменения в регламентирующих документах
28 ноября 2022
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24 ноября 2022
Изменения в регламентирующих документах
10 ноября 2022
Изменения в регламентирующих документах
31 октября 2022
Изменение графика работы
18 октября 2022
Изменения в регламентирующих документах

Домены на все случаи жизни

clubtoptechonlineshopgroup