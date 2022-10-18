Много лет мы сотрудничаем с RU-CENTER — командой настоящих профессионалов с «горящими глазами». Ежегодно мы запускаем новые совместные проекты, каждый из которых уникален и надолго остается в памяти. Уверены, все это было бы невозможно без креатива, трудолюбия, драйва, который исходит от членов команды RU-CENTER.