Как правильно перенести сайт на другой домен

Иногда владельцу проекта требуется перенести сайт своей компании на другой домен. Например, если у организации сменилось наименование. Важно знать, что переезд отрицательно отразится на SEO-продвижении сайта. Он может утратить позиции по поисковым запросам или даже пропасть из поисковой выдачи на 1-2 месяца.
Чтобы минимизировать потери при переезде и не потерять поисковый трафик, нужно переносить сайт правильно. В статье рассмотрим 7 шагов грамотного переезда и оставим краткую памятку в конце.
Причины переезда на другой домен
Убедитесь, что для переноса сайта с поисковым трафиком есть весомые причины. Если ваш сайт создан недавно и ещё не индексируется поисковыми системами, при смене домена можно не заботиться о сохранении SEO-трафика. Так, легче зарегистрировать новый домен, привязать его к услуге хостинга и копировать в новый корневой каталог файлы вашего сайта.
Сайт стоит переносить на другой домен с сохранением трафика, если:
- нашлось более релевантное доменное имя, которое лучше отражает концепцию проекта;
- произошёл ребрендинг или изменилось фирменное наименование компании;
- организация вышла на международный уровень и требуется сменить национальную доменную зону (.ru, .de и др.) на международную (.org, .site и др.).
Алгоритм действий при переносе сайта на другой домен
Шаг 1. Зарегистрируйте новый домен
Мы подготовили рекомендации по выбору в инструкции «Регистрация доменов». Обратите внимание, что для переноса сайта вам не понадобится хостинг на новом домене, поэтому не добавляйте эту услугу в процессе заказа домена.
Шаг 2. Укажите для домена DNS-серверы
Если в первом шаге вы заказали домен в RU-CENTER, укажите для домена DNS-серверы и подождите, пока он начнёт работать. Время ожидания — от 2 до 24 часов. За этот период времени обновляется кэш корневых DNS-серверов и на них поступает информация о новых доменах. Если вы не знакомы с принципами работы DNS, но не прочь разобраться, загляните в статью Часто задаваемые вопросы о DNS.
Шаг 3. Настройте 301-й редирект
Настройте автоматическое перенаправление со всех страниц сайта исходного домена на соответствующие страницы нового домена. Для корректной работы «связки» доменов обязательно использовать 301-й (постоянный) редирект. Тогда поисковые системы переиндексируют сайт по новому адресу.
RU-CENTER предлагает 3 варианта настройки редиректа:
- Вручную в .htaccess → Добавьте директиву по инструкции с заголовком 2. Постоянное перенаправление с кодом 301.
- Автоматически при заказе услуги Перенаправление домена → После заказа и активации услуги воспользуйтесь статьёй Настройка услуги «Перенаправление домена».
- Автоматически в панели управления хостингом → Настройте редирект в несколько кликов, как показано в гайде.
Если вы используете услуги иного хостинг-провайдера, обратитесь к специалистам техподдержки этой компании или разработчикам своего сайта.
Шаг 4. Проверка редиректа
Проверьте, работает ли редирект. Для этого введите в адресную строку браузера URL-адреса страниц или файлов со старым доменом. Если переадресация настроена корректно, у вас сразу будет открываться страница с новым доменом в адресе.
Выполните шаги 5 и 6, если ранее сайт уже был добавлен в Яндекс.Вебмастер и Search Console (Google).
Шаг 5. Склейка сайтов в Яндекс.Вебмастере
Объедините старый и новый домены в Яндекс.Вебмастере. Эта процедура необходима для того, чтобы поисковые роботы Яндекс не воспринимали новый домен как отдельный сайт и вам не потребовалось наращивать посещаемость с нуля.
Чтобы склеить сайты:
1. Авторизуйтесь в Яндекс.Вебмастере и нажмите плюс в верхней панели. Введите домен, зарегистрированный в первом шаге, и нажмите Добавить:
2. Подтвердите право на владение доменом одним из способов, предложенных Яндекс (через метатег, добавление HTML-файла в корневой директории или верификацию TXT-записью). Затем нажмите «Проверить»:
Прежний домен сайта также должен быть подтверждён в системе Яндекс.Вебмастер.
3. Перейдите в раздел «Индексирование» — «Переезд сайта»:
4. Выберите домен, добавленный ранее, и нажмите «Сохранить»:
Склейка займет несколько недель. Вы можете подписаться на уведомления от Яндекс.Вебмастера, чтобы узнать, когда Яндекс посчитает новый домен главным зеркалом. После этого переезд сайта будет завершен и он станет индексироваться по новому адресу.
Шаг 6. Изменение адреса в Search Console (Google)
Чтобы восстановить поисковый трафик по прошлому домену на новом:
1. Авторизуйтесь в Google-аккаунте и перейдите в Search Console.
2. Добавьте новый ресурс (домен, зарегистрированный в первом шаге):
3. Подтвердите право собственности на домены (исходный и целевой), добавив в их зону TXT-запись. Затем нажмите «Подтвердить»:
Исходный ресурс должен быть подтверждён в Google Search.
4. Перейдите на страницу инструмента «Изменение адреса».
5. Выберите добавленный ранее домен и нажмите «Проверить и обновить данные».
Далее произойдет склейка сайтов. Она займёт некоторое время.
Шаг 7. Настройка robots.txt (≈ через месяц)
Чтобы завершить переезд, нужно закрыть старый сайт от индексации в файле robots.txt. Делается это приблизительно через месяц после самой склейки. Найдите файл robots.txt в корневом каталоге вашего сайта на хостинге и добавьте в него директиву:
старый_сайт.ru/robots.txt
User-agent: *
Disallow: /
Сохраните изменения.
Обещанная памятка переезда
Чтобы после переезда со старого домена сайт восстановил позиции в поиске, переносить его следует по правилам:
- Подготовьте новый домен и делегируйте его (укажите DNS-серверы), чтобы сайт, который вы переадресуете на новый домен отображался в интернете.
- Настройте 301-й редирект, чтобы все запросы с прошлого домена поступали на новый и при этом отображался существующий сайт.
- Сообщите поисковым системам Яндекс и Google о переезде сайта.
- Через месяц после склейки закройте старый сайт от индексации в robots.txt.
Переиндексация (переобход поисковыми роботами) займёт некоторое время. Сначала в поисковых системах будет фигурировать старый домен. При переходе на сайт будет срабатывать 301-й редирект на новый домен. Спустя несколько апдейтов поисковик начнет показывать в выдаче новый домен. Когда в поисковиках перестанет отображаться старый домен (приблизительно через месяц), закрываем его от индексации в robots.txt.