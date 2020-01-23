Как правильно перенести сайт на другой домен

Иногда владельцу проекта требуется перенести сайт своей компании на другой домен. Например, если у организации сменилось наименование. Важно знать, что переезд отрицательно отразится на SEO-продвижении сайта. Он может утратить позиции по поисковым запросам или даже пропасть из поисковой выдачи на 1-2 месяца.

Чтобы минимизировать потери при переезде и не потерять поисковый трафик, нужно переносить сайт правильно. В статье рассмотрим 7 шагов грамотного переезда и оставим краткую памятку в конце.